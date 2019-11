Klopjacht op meisje dat halfbroertje doodstak

Met onder andere een helikopter en speurhonden wordt gezocht in de omgeving van Detmold in de deelstaat Noordrijn-Westfalen waar het incident plaatsvond.

De achtergronden van de steekpartij woensdagavond zijn onduidelijk. De steekpartij was in een appartementencomplex. Het meisje vluchtte na het incident en is spoorloos. De moeder kwam tegen negen uur thuis en vond het lichaam van de peuter.

De politie heeft een foto van de tiener verspreid en haar naam en signalement vrijgegeven.