Meteorologische lente begint met recordkou

In De Bilt werd net geen record verbroken. Met -0,7 graden was het er wel de eerste 'ijsdag' op deze datum sinds 1947, toen het precies even koud was. Dit soort ijsdagen zijn zeldzaam in maart. In totaal zijn er sinds 1901 zestien jaren geweest waarin de temperatuur op een dag in maart het hele etmaal onder het vriespunt bleef.

Met een minimumtemperatuur van 8,5 graden onder nul in De Bilt was woensdag- op donderdagnacht officieel ook de koudste nacht deze winter. In het Groningse Nieuw Beerta werd het met min 9,6 graden het koudst.