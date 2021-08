Premium Het beste van De Telegraaf

Raadsleden verbijsterd over handhavingsacties Gemeente Haarlemmermeer wil mensen na 50 jaar uit eigen koophuis zetten

Door Bart Boele Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

HOOFDDORP - Een groot aantal raadsleden is verbijsterd over handhavingsacties van de gemeente Haarlemmermeer. Die wil inwoners na dertig en zelfs vijftig jaar uit hun eigen koophuis zetten omdat er documenten ontbreken of dingen niet goed zijn geregeld in de administratie van de gemeente.