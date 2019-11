Scootertuig berooft fietser (20) van merkjas en telefoon

De politie zoekt getuigen van de gewelddadige overval die gisteravond omstreeks 21.00 uur plaats had op de kruising van de J. Breebaardstraat met de J. Kruijverstraat in een woonwijk in de Noord-Hollandse plaats.

Het slachtoffer droeg een jas van het peperdure merk Canadian Goose. Het is niet duidelijk hoeveel de jas van de jongen precies waard is, maar de schade moet minstens in de honderden euro’s lopen. Sommige van de Goose-jassen gaan voor meer dan 1.600 euro over de toonbank. De overvallers namen ook nog eens zijn telefoon mee.

„Het slachtoffer heeft aangezichtsletsel opgelopen en heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. De man wordt slachtofferhulp aangeboden”, meldt de politie.

De daders zijn gevlucht op een scooter in de richting van de S. Kooijmanstraat. Een van de verdachten is 1,80 meter lang, heeft een normaal postuur, droeg een zwart trainingspak en sprak goed Nederlands.