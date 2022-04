Mogelijk versnijdingspand opgerold in Rotterdam na tip bewoonster

Foto van de mogelijke lading drugs Ⓒ Politie

Rotterdam - In een woning aan de Grote Beer in Rotterdam-Oost is een vermoedelijk versnijdingspand opgerold. De woning kwam in beeld na een melding over een bewoonster die al lange tijd niet gezien was bij haar eigen woning, terwijl er wel geregeld vreemde mannen in haar woning kwamen die ook nog eens regelmatig met tassen in de weer waren. De verdachten die zich in de woning bevonden, zijn ontkomen, meldt de politie.