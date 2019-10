Beschieting Eindhoven is ruzie in criminele milieu

Details over de precieze aard van het conflict en de betrokkenen wil de politie niet prijsgeven. „Daarvoor zijn er te veel belangen in het spel”, aldus een woordvoerder.

Wel is duidelijk dat het conflict aan het licht kwam nadat op donderdagavond 24 oktober een woning aan de Delibesweg in Eindhoven werd beschoten. Een of twee mannen reden op een scooter de straat in, waarna de woning onder vuur werd genomen. De scooterrijder(s) ging(en) er na de schietpartij direct vandoor, waarschijnlijk in de richting van Veldhoven. Een stuk of tien inslagen waren zichtbaar in de gevel, het raam en de deur. Op het moment van de schietpartij was niemand in het pand aanwezig. Er vielen dan ook geen gewonden.

Kort na het geweldsincident ontving de politie informatie over een mogelijke relatie tussen de beschieting en een gijzeling van een man van 39, zonder vast woonadres. Deze man had nog een celstraf open staan in België van acht jaar vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab en het voorhanden hebben van een partij automatische vuurwapens. „Er waren aanwijzingen dat deze man al meerdere dagen gegijzeld werd door andere criminelen”, aldus de politie.

De recherche merkte enkele criminelen aan als verdachten in deze ontvoeringszaak, omdat zij aan het begin van de week met de veroordeelde man waren gezien. Volgens de politie heeft deze signalen afgegeven dat hij tegen zijn zin in werd vastgehouden. Een arrestatieteam hield drie van deze criminelen zaterdagavond op de A27 aan. In het verlengde daarvan vielen agenten in de nacht van zaterdag op zondag binnen bij een aantal panden in Oost-Brabant, die in verband werden gebracht met het gearresteerde drietal. De ontvoerde man werd daar echter niet aangetroffen.

Een dag later troffen dienders de man tot hun verbazing aan bij een familielid in huis. Enkele uren eerder kwam hij daar gewond aan. Zijn verwondingen duidden volgens de politie op stevige mishandelingen. De man wilde echter niet meewerken aan het politieonderzoek en weigerde te vertellen wat er had plaatsgevonden.

De drie op de A27 aangehouden mannen zijn dinsdag wegens onvoldoende verdenkingsgronden door het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Het gewonde slachtoffer had minder geluk. Hij is wel vastgezet, wegens de openstaande gevangenisstraf.