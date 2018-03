Weerman op Brocken werkt bij min 55

Weerman van dienst Marc Kinkeldey ondervond dat donderdag toen hij naar buiten stapte voor metingen op het dak van het station met vijf verdiepingen. De thermometer wees ’slechts’ -19 aan, door rukwinden van 110 kilometer per uur was de gevoelstemperatuur echter -55. „We hebben dezer dagen de koudste werkplek in Duitsland”, was zijn reactie.

Het klimaat op de kale top van de Brocken is te vergelijken met dat in de Alpen op 2200 meter hoogte, maar het waait er meestal veel harder. Toch viel het nog mee, zei Kinkeldey. „Bij orkaan Friederike hebben we hier 205 km/uur gemeten. Toen kon je niet op de been blijven.”