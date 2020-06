Bewoners proberen uit te breken uit quarantaineflat in Göttingen

Jonge bewoners van de flat staan tegenover de politie die hen er niet uit laat. Ⓒ Stefan Rampfel/dpa

GÖTTINGEN - De politie in het Duitse Göttingen heeft dit weekeinde de grootste moeite gehad om de quarantaine van een compleet flatgebouw te handhaven. In het gebouw zijn ongeveer 700 mensen geïsoleerd nadat bij bijna 120 bewoners het coronavirus was vastgesteld.