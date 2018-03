Bende handelde in reisdocumenten

Bij huiszoeking in zeven huizen trof de politie 939 reisdocumenten aan waarvan er 620 in betrokken landen als verloren of gestolen geregistreerd stonden. De bendeleden stalen documenten met zakkenrollerij op straat, in het openbaar vervoer en door inbraak in auto’s. Bij de huiszoekingen werden ook spullen gevonden om documenten te vervalsen.

Bij de arrestanten gaat het om zes Algerijnen, drie Syriërs, een Tunesiër en een Palestijn.