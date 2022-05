Podcast met Kitty Herweijer en Elif Isitman ‘Roddelen kan nuttig zijn, zeker in oorlogstijd’

De eerstvolgende keer dat je met vriendinnen praat over de stukgelopen relatie van een oude bekende hoef je je niet schuldig te voelen. „Roddelen kan heel nuttig zijn”, zegt antropologe Danielle Braun, „zeker in tijden van een pandemie of oorlog.” In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Ongefilterd met Kitty en Elif’ bestuderen mediaverslaggever Kitty Herweijer en parlementair journalist Elif Isitman hun eigen schaduwkant. Waarom zijn zij zo nieuwsgierig naar de juice van een ander? Een intiem gesprek dat normaal achter gesloten deuren gevoerd wordt.