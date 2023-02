Man verslaat machine in spel Go: ’Te haastig met machines bovenmenselijk te noemen’

Het was in 2016 wereldnieuws toen de Go-wereldkampioen Lee Sedol een potje verloor van een computer van Google, AlphaGo. Drie jaar later nam hij afscheid van de sport. Zijn afscheid had te maken met de opkomst van kunstmatige intelligentie. ,,Het is een entiteit die je niet kunt verslaan”, zei hij toen.

Maar het blijkt dus toch mogelijk om de beste computers te verslaan. Het lukte Kellin Pelrine, een Amerikaanse speler die één trede onder het hoogste amateurniveau speelt. Hij won 14 van de 15 potjes tegen de machine. Hoewel hij deze potjes speelde zonder de hulp van een computer, kreeg hij vooraf wel tips van een computer over de zwakke plekken in het systeem.

„Het was verrassend eenvoudig om zwakheden in het systeem te ontdekken”, aldus Adam Gleave, ceo van FAR AI, het Canadese bedrijf dat het programma ontwikkelde. Om fouten in het spelgedrag van de computer te ontdekken, analyseerde het programma één miljoen potjes die de computer van KataGo, een van de betere Go-systemen, speelde. Zo analyseerde de ene computer de andere om zwakheden in het systeem te ontdekken. En die waren er, zo bleek.

Pelrine legt in de Financial Times uit dat de zwakheden in de systemen van onder andere KataGo ook door een speler van minder kaliber kunnen worden uitgebuit. Stuart Russell, professor informatica aan de University of California, Berkeley, tegen de FT: ,,Het laat wederom zien dat we veel te haastig zijn geweest met om bovenmenselijke kwaliteiten aan machines toe te schrijven.”