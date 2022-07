Uitstel van executie gevraagd: veroordeelde wil nier doneren

De 39-jarige Ramiro Gonzales werd in 2001 veroordeeld voor de moord op een toen 18-jarig meisje. Hij moet 13 juli een dodelijke injectie krijgen, maar zijn advocaten Thea Posel en Raoul Schonem hebben een uitstel gevraagd omdat Gonzales een uitstekende potentiële orgaandonor kan zijn voor ’iemand die dringende nood heeft aan een gezonde nier’. Gonzales heeft een vrij zeldzame bloedgroep en is door een team van de Universiteit van Texas beoordeeld als een ’uitstekende kandidaat-donor’, schrijft de New York Post..

De advocaten weerspreken dat Gonzales nierdonatie wil, om zo zijn onvermijdelijke einde nog wat uit te stellen. Zij produceerden een brief van een Joodse geestelijke die veel contact heeft met de terdoodveroordeelde. Deze Cantor Michael Zoosman schreef: „Ik ben ervan overtuigd dat Ramiro’s wens om een nier te doneren niet is gedreven door de wens om zijn excutie uit te stellen. Ik geloof diep dat Ramiro dit wil om in het reine te komen met zijn God.”

Een eerder verzoek van Gonzales om een orgaan te doneren werd afgewezen, maar het is niet bekendgemaakt waarom. De gouverneur van de staat Texas moet zich over het verzoek om uitstel buigen.