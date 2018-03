Puigdemont trekt zich terug

De ex-leider riep vorig jaar de onafhankelijkheid van Catalonië uit. Hij vluchtte naar België toen de centrale regering in Madrid ingreep en het gezag in de regio overnam en het parlement buitenspel zette.

Volgens de 54-jarige Puigdemont is zijn stap „onder de huidige omstandigheden de enige weg” om een nieuwe regering in Catalonië te vormen. Hij schuift Jordi Sanchez, een bondgenoot als het gaat om onafhankelijkheid, naar voren als nieuwe kandidaat. Sanchez zit op dit moment vast. Hij wordt beschuldigd van opruiing.

Nadat Madrid het heft in oktober in handen had genomen, werden in december nieuwe verkiezingen gehouden in Catalonië. Maar veel veranderde dat niet: separatisten bleven een meerderheid behouden in het parlement en zij wilden Puigdemont weer installeren als president. De voormalige leider riskeert echter arrestatie als hij naar Spanje terugkeert.