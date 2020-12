LIVE | Aantal opnames zal stijgen, geen versoepelingen voor kerst

De acute zorgsector verwacht dat het aantal coronapatiënten binnenkort weer zal gaan toenemen. Aangezien het aantal besmettingen stijgt, valt te voorzien dat het „ergens in de komende twee weken” ook weer drukker zal worden in ziekenhuizen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). „De aantallen gaan vrijwel zeker stijgen”, aldus Kuipers. „Dat staat een versoepeling van de maatregelen in de weg.”

De ziekenhuizen kunnen de zorg op het huidige niveau wel „goed accommoderen”, aldus de voorzitter. Ingrepen waarbij spoed is geboden gaan door en de ziekenhuizen kunnen de zorg voor coronapatiënten aan. Een belangrijke zorg blijft dat het aantal patiënten in korte tijd opnieuw snel zou kunnen toenemen. Vooralsnog voorziet Kuipers een „beperkte stijging.” Zijn advies aan het kabinet is om „rustig vast te houden” aan de geldende maatregelen.

Nadat het kabinet de coronamaatregelen half oktober had aangescherpt, daalde het aantal opgenomen patiënten enkele weken achter elkaar flink. In november bedroeg die daling drie weken achter elkaar meer dan 10 procent. Afgelopen week was de afname nog maar 3,5 procent. Het aantal geregistreerde besmettingen stijgt intussen alweer zes dagen op rij. Het RIVM meldde maandag 7134 positieve tests, het hoogste aantal in een maand tijd. Opnamecijfers volgen de besmettingscijfers doorgaans met enige vertraging.

„Versoepelingen zitten er op deze manier niet in, hoezeer iedereen daar ook naar snakt”, aldus Kuipers tijdens zijn wekelijkse persconferentie voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De zorg voor coronapatiënten blijft een „stevige belasting” voor het ziekenhuispersoneel, ook tijdens de feestdagen, voegde hij eraan toe.

