Verdachte van Arnhemse terreurcel wil ’uitgebreid verklaren’

Bij huiszoekingen in de woningen van de verdachten vond de politie onder meer aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen voor explosieven. Ⓒ Politie

ROTTERDAM - Een van de verdachten van de vermeende ’Arnhemse’ terreurcel heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam laten weten dat hij „uitgebreid” wil verklaren. De 27-jarige Nadim S. is recent van advocaat gewisseld en zegt nu bereid te zijn een verklaring te geven in de omvangrijke terreurzaak. Hij geeft aan onschuldig te zijn.