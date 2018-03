Thalys schrapt treinen Amsterdam-Lille

De verbinding Amsterdam-Lille bestond nog maar sinds 2014 en staat los van de verbinding tussen Amsterdam en Parijs, die gewoon in stand blijft. Thalys en NS hebben plannen om in plaats van de treinen naar Lille twee dagelijkse treinen van Nederland naar Disneyland (Marne-la-Vallée Chessy) te laten rijden, met een tussenstop op de Franse nationale luchthaven Charles de Gaulle. Dat idee staat in een document van NS.

Een woordvoerster van Thalys bevestigt dat hierover wordt gesproken, maar zegt dat er nog geen definitieve besluiten over zijn genomen. Een NS-woordvoerster kon er donderdag niet meer over vertellen.