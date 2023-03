Auto in Zeist rijdt winkel van ANWB binnen

Het ongeluk gebeurde aan de aan de 1e Hogeweg. Volgens ANWB-woordvoerder Josje Majoor zijn twee van de gewonden een winkelmedewerker en een klant, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De derde is nog onbekend. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

Het is nog onbekend hoe het voertuig in de winkel belandde maar volgens Majoor reed de personenauto achteruit in het pand. De ravage in de winkel is enorm.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de straat is afgezet. De bestuurder van de auto is na het incident meegenomen naar het politiebureau, maar is niet aangehouden, aldus de politiewoordvoerder.