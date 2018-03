Baudet wil alsnog vervolging Ollongren

Baudet en Hiddema menen echter dat Ollongren vervolgd moet worden voor smaad en laster. De minister stelde namelijk dat Baudet discriminatie op basis van ras door een partijgenoot onweersproken liet en de partij zou daarmee gevaarlijker zijn dan de PVV. „Het populisme wil sommige Nederlanders dus anders behandelen dan andere”, concludeerde ze.

Het OM zag in deze uitspraken niks strafbaars, maar Hiddema stapt naar het gerechtshof om via een zogenoemde ’12 SV-procedure’ af te dwingen dat Ollongren tóch vervolgd moet worden. Mocht de rechter daarop uiteindelijk zeggen dat de bewindsvrouw inderdaad vervolgd moet worden, is ze daarmee overigens nog niet veroordeeld. De schuldvraag moet een andere rechter dan weer beoordelen.

Het OM lichtte de beslissing om niet te vervolgen vanochtend als volgt toe: „In de wet staan ’delictsbestanddelen’ waarmee je kunt bepalen of iets smaad of laster is. De beschuldiging moet bijvoorbeeld iets van een misdrijf of ernstige overtreding bevatten. De uitlatingen van de minister voldoen daar in onze ogen niet aan.”