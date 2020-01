Irak en VS ontkennen luchtaanval op Iraaks legerkamp

De Iraakse staatstelevisie meldde dat aanvallen het werk van de Verenigde Staten waren. Dat werd officieel vrijwel direct tegengesproken door een woordvoerder van CJT-FOIR, de door de VS geleide coalitie die strijdt tegen Islamitische Staat: „FEIT: de coalitie @cjtfoir heeft geen luchtaanvallen uitgevoerd bij kamp Taji in de afgelopen dagen”, aldus een tweet.

De VS hebben in de nacht van donderdag op vrijdag met drones de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood. Hij genoot in Iran de status van oorlogsheld door zijn vaak geslaagde acties in Irak en Syrië. Ook was hij de rechterhand van de machtigste man van het land, geestelijk leider Ali Khamenei.