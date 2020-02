Emigranten krijgen verlopen paspoort mogelijk toch terug

De zes vroegen na een jarenlang verblijf in het buitenland een nieuw Nederlands paspoort aan, maar waren volgens het ministerie te laat. Wie dat niet binnen tien jaar doet, verliest volgens de regels automatisch het Nederlanderschap. Het zestal maakte bezwaar, omdat het daardoor ook de rechten kwijtraakt die een burger van de Europese Unie geniet. Het Europees Hof van Justitie bepaalde vorig jaar dat de regel weliswaar niet strijdig is met het Europese recht, maar dat Nederland wel per geval moet bekijken of de regel niet te nadelig uitpakt.

Niet elk nadelig gevolg is reden aanvragers hun Nederlanderschap terug te geven, oordeelt de Raad van State. Aanvragers kunnen daarop alleen aanspraak maken als ze hinder ondervinden van het verlies van hun Europese burgerrechten. Die nadelige gevolgen moeten bij het verstrijken van de tien jaar ook onmiddellijk zijn opgetreden of al te voorzien zijn geweest.