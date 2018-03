KFC weer in de problemen: de jus is bijna op

En dat terwijl bijna al gesloten vestigingen juist nu weer open zijn. Echter, door distributieproblemen is de KFC genoodzaakt om ’gereduceerde menu’s’ aan te bieden. „We werken er hard aan en we gaan dit oplossen. We weten dat onze jus jullie favoriet is!”, aldus een woordvoerder tegen BBC.

Ⓒ EPA

Twitteraars reageren massaal op het tekort aan bakjes jus.

„Het is al erg dat KFC zonder kip zit, maar nog erger is het dat ze nu ook zonder jus zitten”, aldus Emma Woods.

„KFC overleeft zonder kip wél, maar zonder jus? Dan valt het doek!”

„Wie doet er nou jus over zijn kip heen”, vraagt Donnacha O Beaglaoich zich af. „Komt dit ook in een tube of over je eten zoals bij een halve kip?”

„Met dat koude weer kan ik nog omgaan, sneeuw en alles, maar als ik het nieuws hoor dat KFC zonder jus zit... Niet Blij!”, aldus Hinton Payne Decor.