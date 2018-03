Aantal sterfgevallen deze winter loopt op

De hogere sterftecijfers hangen samen met het koude winterweer en de griepepidemie die Nederland al elf weken in zijn greep houdt. Mede daardoor liggen veel Nederlandse ziekenhuizen al weken overvol met grieppatiënten. Volgens gezondheidsorganisatie Nivel kregen relatief veel ouderen een longontsteking.

Meer oudere mensen dood

Deze winter gingen er dan ook veel meer oudere mensen dood. Het aantal sterfgevallen onder 80-plussers lag in de eerste zeven weken van dit jaar ruim een kwart (26 procent) hoger dan in een gemiddelde week in 2017. Ook onder 65- tot 80-jarigen lag het aantal sterfgevallen hoger (12 procent).

Ook andere Europese landen tellen deze winter relatief veel sterfgevallen.