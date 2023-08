Nederlanders trekken er elk jaar massaal naartoe: wat is het geheim van het Gardameer?

’Nederlanders ontwijken is echt onmogelijk’

Peschiera del Garda - Ieder jaar trekken tienduizenden Nederlandse vakantiegangers naar het Gardameer, onder Nederlanders één van de de populairste vakantiebestemmingen van Italië. Wat is de magie van het grootste meer van het land? „Gelukkig komen er straks Italianen in ons rijtje, anders kun je net zo goed in Renesse zitten.”