9-jarige Remi komt om bij woningbrand in New York

Het kind, Remi Miguel Gomez Hernandez, was in de kelder van het pand op het moment dat de brand uitbrak, dat was rond 02.00 ’s nachts (lokale tijd).

Brandweerlieden konden negen andere bewoners redden. Geen van hen raakte ernstig gewond.

Net verhuisd

Meerdere getuigen verklaren aan het Amerikaanse Eyewitness News dat de familie net een dag vóór de brand in de woning was komen wonen.

Een buur verklaart aan ABC7 te hebben gevreesd voor zijn leven: „Gelukkig waren de brandweerlieden hier snel, anders waren we gestikt. Er was erg veel rook. (...) Ik dacht dat we allemaal dood zouden gaan.”

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt nog onderzocht. Vlak voor de brand zou een explosie te horen zijn geweest.