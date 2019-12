Hoogmade na kerkbrand: ’Kerst vieren we in de gymzaal’

Mark met zijn dochters Emma (links) en Lisa. Emma zou haar eerste communie doen in de kerk. Ⓒ Hielco Kuipers

Hoogmade - En ineens was het Zuid-Hollandse dorpje Hoogmade wereldnieuws. Op 4 november brandde de katholieke Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk volledig uit. Spectaculair dieptepunt was het instorten van de torenspits. Vlak voor de feestdagen is de pijn nog altijd voelbaar. Lichtpunten zijn er ook: „De kerstviering gaat gewoon door. En wel hier. Thuis in Hoogmade.”