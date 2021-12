Familieleden ontkennen hulp aan verdachte van moord op Zaanse Milica van Doorn

De drie vrouwen moesten woensdag bij het hof in Amsterdam verschijnen, waar de zaak tegen hun man en vader in hoger beroep dient. Hüseyin A. werd eind 2018 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf.

Milica van Doorn kwam niet meer thuis na een bezoek aan een vriendin. Zij werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met veel geweld om het leven gebracht. Haar half ontklede lichaam werd gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld. De zaak bleef tot 2017 onopgelost. De verdachte werd aangehouden na een DNA-verwantschapsonderzoek, waaraan hij zelf weigerde mee te doen.

Bewijs

In het lichaam van Milica werd sperma van Hüseyin A. gevonden. De man beweerde zelf dat hij een geheime relatie had met de jonge vrouw, terwijl hij al getrouwd was. Milica werd een maand nadat de vrouw van Hüseyin A. vanuit Turkije naar Nederland verhuisde, gedood.

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit afgeluisterde gesprekken in de gevangenis dat zijn vrouw en dochters probeerden samen met hem een verklaring in elkaar te zetten: „Dat andere heb je niet gedaan. Dat eerste wel, ze had je geliefde kunnen zijn. Maar dat andere niet.”

Ook werd meermalen tegen hem gezegd dat hij zijn mond had moeten houden. Bij het hof bleken de vrouwen zich vooral veel niet meer te herinneren, of de vragen niet te begrijpen. Ze ontkenden dat ze hadden geholpen bij het fabriceren „van een mooi neutraal verhaal.” De echtgenote: „Absoluut niet.”

A.’s oudste dochter zei dat ze allerlei rollen speelde – van rechter tot psycholoog – om haar vader aan het praten te krijgen en de waarheid te horen.

De vrouwen hebben geen enkele zitting in de rechtszaak bijgewoond. „Dat wilde ik niet”, zei A.’s vrouw. Het hof wil de zaak op 12 en 14 januari inhoudelijk behandelen. De uitspraak zal dan 10 februari volgen.