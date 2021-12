LIVE | Vrouw en dochters verdachte gehoord tijdens hoger beroep moordzaak Milica van Doorn

Onze verslaggever Saskia Belleman is vanaf 9.00 aanwezig bij de zaak. Volg live haar updates via de tweets onderaan dit bericht.

In de rechtbank worden woensdag de vrouw en de twee dochters van A. gehoord als getuigen vanwege het vermoeden dat ze samen met hun man/vader een soort van een alibi hebben bedacht toen hij in de gevangenis zat.

Milica van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met veel geweld om het leven gebracht. Haar half ontklede lichaam werd gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld. De zaak bleef tot 2017 onopgelost. Toen werd de verdachte gevonden na een DNA-verwantschapsonderzoek, waaraan hij zelf niet meedeed.