Minister wil pedo in buitenland pas afsnijden

Zonder paspoort kan een pedo niet op zoek naar slachtoffertjes in het buitenland Ⓒ ANP XTRA

Den Haag - Het wordt makkelijker om pedofielen hun paspoort af te pakken, waardoor ze geen nieuwe slachtoffers kunnen maken in het buitenland. Minister Dekker (Rechtsbescherming) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de wet aanpast om in meer gevallen veroordeelde pedofielen hun paspoort te kunnen ontnemen. Bovendien gaat hij betrokken instanties informeren over hoe ze dit vaker kunnen doen en onderzoekt hij hoe dit in andere landen werkt.