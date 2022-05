Premium Het beste van De Telegraaf

Rutte en Kaag de boer op voor steun aan financiële plannen Wensen oppositie Voorjaarsnota: ’Mes in groene geldverslinders’

Door Valentijn Bartels en Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Het mes moet in peperdure klimaat- en stikstofplannen en ongelijkheid moet worden aangepakt. Die wensen klinken nadrukkelijk vanuit de oppositie, voordat premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag (Financiën) deze week bij partijen aankloppen om steun te vragen voor financiële plannen van het kabinet. Rutte en Kaag drinken deze week heel wat kopjes koffie met de oppositie. Niet iedereen is enthousiast over de aanpak. Verschillende fractieleiders geven te kennen geen deals te willen sluiten in ’de achterkamertjes’.