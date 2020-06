RIVM: aantal coronadoden gestegen met 6

De afgelopen 24 uur zijn 3 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In totaal hebben er nu 11.785 mensen in het ziekenhuis gelegen door het coronavirus.

Het aantal besmettingen steeg met 183 naar 47.335. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.