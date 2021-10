Man (93) overleden bij brand in Amsterdam

Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Een 93-jarige man die woensdagochtend zwaargewond werd aangetroffen in een brandende woning in Amsterdam-Oost, is overleden. Het slachtoffer is de bewoner van de woning aan de Dapperstraat, meldt een woordvoerder van de brandweer.