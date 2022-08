Eeuwenoude Nederlandse munten duiken op in Australië

Bijna vier eeuwen geleden zonk de Batavia voor de westkunt van Australië. Celeste Jordan, een Australische maritieme archeoloog, noemde de munten van onschatbare waarde. „Dit is een enorme schat uit een wereldberoemd scheepswrak. Ik weet niet wat meer opwinding kan opwekken dan werkelijk schatten uit een scheepswrak in je handen te hebben.” Jordan stelde dat, omdat de munten dateren van voor de Europese kolonisatie van Australië, „deze munten voor veel mensen hier het oudste object uit de geschiedenis zijn dat ze zullen zien.” Volgens Jordan is de Batavia is waarschijnlijk het beroemdste van de vier Nederlandse scheepswrakken voor de Australische kust.

De oudste munt is geslagen rond 1565, de andere munten zijn iets jonger. De munten zijn rijkgedecoreerd, met portretten, heraldiek en wapenschilden. De duiker heeft de munten vrijwillig aan de overheid overgedragen. Sinds 1976 is diefstal uit scheepswrakken verboden in Australische wateren. De munten zullen tentoongesteld worden in een museum in Fremantle.

Wat gebeurde er met de Batavia?

Op 29 oktober 1628 vertrok het schip vanuit Amsterdam met als bestemming Batavia (het huidige Jakarta). Er voerden meer dan 300 mensen mee en aan boord waren ook twaalf kisten zilveren muntgeld, goud ter waarde van 260.000 gulden en luxe goederen. Al voor de reis was er oneinigheid tussen de kapitein en de koopman Jeronimus Cornelisz.

De Batavia passeerde Kaap de Goede Hoop in april 1629 en voer toen richting Australië. Voor de kust ging het mis. Het schip liep in juni vast op een rif en de overlevenden raakten gestrand op een eilandje. Niet veel later brak er een muiterij uit, ondanks dat sommigen naar Batavia voerden voor hulp. De muiters, onder leiding van Cornelisz voerden een schrikbewind op het eilandje en vermoordden 120 mensen. De muiterij mislukte uiteindelijk en Cornelisz werd ter dood veroordeeld.