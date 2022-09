Polen ’breekt laatste ketenen van afhankelijkheid’ van Rusland met kanaal

Scheepvaartverkeer van en naar Elblag moest tot nu toe de hele Wislaschoorwal langs, een landtong die de Oostzee scheidt van de Wislalagune. De enige doorgang van deze landtong lag tot de aanleg van het 1300 meter lange Poolse kanaal op Russisch grondgebied, meteen ten oosten van de exclave Kaliningrad.

De datum van de openingsceremonie, 17 september, was een pikante. Op die dag in 1939 viel de Sovjet-Unie Polen binnen, om dat land te verdelen met Nazi-Duitsland dat tweeënhalve week eerder vanuit het westen was binnengevallen. Net zoals ruim tachtig jaar geleden voelt Warschau zich bedreigd door Moskou en het kanaal moet Polen onafhankelijker maken van de Russen, stelde de Poolse president: „We hoeven geen toestemming meer te vragen aan een land dat ons onvriendelijk is toegenegen en waarvan de autoriteiten niet aarzelen om anderen aan te vallen en tot slaaf te maken.”

Premier Mateusz Morawiecki uitte zich in vergelijkbare bewoordingen: „Op het 83e jubileum van de Sovjet-aanval op Polen breken we de laatste ketenen van afhankelijkheid.”

Dat Rusland de eigen doorgang van de Wislaschoorwal gebruikt om Polen onder druk te zetten bleek eerder deze eeuw. Tussen 2006 en 2010 verbood Rusland al het scheepvaartverkeer in de Wislalagune. Dit leverde een enorme kostenpost op voor Elblag. Deze havenstad moet overigens nog wel het eigen kanaal naar de Vislalagune dreggen om grotere schepen te kunnen ontvangen.