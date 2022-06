Hiker (23) uit Utrecht valt tijdens ontbijten van klif in Amerikaans gebergte en overlijdt

Dat melden Amerikaanse media en wordt bevestigd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,We zijn bekend met het overlijden van een 23-jarige Nederlandse man die woonachtig was in Utrecht”, zegt een woordvoerder. ,,We staan in contact met de familie en verlenen consulaire bijstand in deze zeer moeilijke en verdrietige tijd.”

De Utrechter zat op de klif met zijn voeten op een lagere rots en was aan het ontbijten toen hij plotseling voorover zakte en viel, meldde Hillary Taylor, die namens de familie een statement gaf. ,,Hij was de meest levendige, empathische, persoonlijke, leuke en gekke man die je ooit zou kunnen ontmoeten", schreef ze. ,,Als je hem onderweg tegenkwam, weet ik zeker dat je je hem zou herinneren."

De wandelaar bleef na zijn val van zo’n vijftien meter ernstig gewond achter, en overgevlogen met kritieke verwondingen door reddingsdiensten die onder andere met een helikopter in actie kwamen nadat ze waren gewaarschuwd. Ongeveer dertig brandweerlieden en drie politieagenten kwamen ter plaatse om hem te redden, aldus een verklaring van de lokale autoriteiten. Reddingswerkers slaagden er na korte tijd in hem te bereiken en verleenden hulp ter plaatse voor ze hem een steil en rotsachtig pad op droegen om een terreinwagen op de top te bereiken. Het voertuig bracht hem naar een medische helikopter, die hem naar een regionaal ziekenhuis bracht, waar hij later die dag overleed.

Het drama gebeurde zondagochtend lokale tijd bij de zogeheten ‘McAfee Knob’, dat toebehoort aan de Apallachian Trail, gaven functionarissen van de staat Virginia volgens Amerikaanse media aan. De Appalachian Trail is een 3500 kilometer lang gemarkeerd langeafstandswandelpad door de Appalachen, een gebergte in het oosten van de Verenigde Staten en is volgens velen het langste wandelpad ter wereld. Elk jaar bezoeken ongeveer 3 miljoen mensen de regio. De McAfee Knob is een van de meest gefotografeerde plaatsen op de Appalachian Trail. Het ligt op de top van Catawba-berg, die een hoogte heeft van bijna een kilometer en wordt beschouwd als een van de hoogtepunten van het gebied. Het is ook een van de meest populaire wandelingen aan de oostkust en biedt een panoramisch uitzicht op de omliggende vallei en bergen.