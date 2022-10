Diergaarde Blijdorp verwelkomt olifantje

Het jong kwam om 04.08 uur ter wereld na een voorspoedige bevalling. De dierentuin houdt het binnenverblijf Taman Indah zondag gesloten voor publiek, zodat moeder en zoon in alle rust aan elkaar kunnen wennen. De olifantenfamilie is wel online te zien via webcams op de website van Diergaarde Blijdorp.

Een olifantenbaby weegt bij de geboorte gemiddeld zo’n 80 kilo. De dracht duurt een stuk langer dan bij mensen, zo’n 22 tot 24 maanden.

Moeder Faya met haar pasgeboren jong en haar broertje Radjik in Diergaarde Blijdorp. Ⓒ Diergaarde Blijdorp.

Blijdorp heeft nu zeven Aziatische olifanten, een soort die wereldwijd wordt bedreigd. „De Aziatische olifant is in 85 procent van zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied verdwenen”, aldus de dierentuin. Naar schatting leven er tussen de 30.000 en 50.000 Aziatische olifanten in het wild. „Dat lijkt misschien nog een aardig aantal, maar de wilde populaties zijn erg versnipperd.”

Hoe het olifantenjong gaat heten, is nog niet bekend.