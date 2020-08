Moeder graaft tunnel om zoon uit cel te bevrijden

De vrouw, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, huurde een huis vlakbij de gevangenis in de zuidelijk stad Zaporizja waar haar zoon een levenslange gevangenisstraf uitzit.

De vrouw had duidelijk de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Ze gebruikte schoppen en pikhouwelen en ging alleen ’s nachts te werk om geen aandacht te trekken, zo meldt Daily Mail. Overdag bleef ze binnen. Om op de plek waar ze aan het graven was te komen, gebruikte ze een stille, elektrische scooter. De modder verplaatste ze met een soort van koffertje en dumpte ze bij een garage die niet meer in gebruik was.

Het gereedschap dat de vrouw gebruikte. Ⓒ Politie Oekraïne

In totaal werkte ze drie weken aan de tunnel voordat ze gepakt werd. De politie denkt dat ze in die tijd 3000 kilo aarde weggeschept heeft.

Inwoners van het stadje zijn zwaar onder de indruk van de actie van de vrouw: „Deze moeder was goed voorbereid. Misschien is ze wel de dochter van een mijnwerker. Om drie meter te graven zou al moeilijk genoeg zijn. Ze had geen graafmachine of iets dergelijks.”