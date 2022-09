Premium Het beste van De Telegraaf

Drugsverdachte (29) verstopt 50.000 euro cash in de stofzuiger van zijn oma

Door Bas Dingemanse Kopieer naar clipboard

Op 26 mei 2020 werden twee mensen neergeschoten op de Retersbekerweg in Klimmen. Peter S. zou het wapen hebben geleverd.

Agenten keken even vreemd op toen ze deze lente het huis van de oma van Heerlense drugsverdachte Peter S. (29) doorzochten. In haar garage troffen ze een Porsche aan en in grootmoeders stofzuiger vond men een geldbedrag van 50.000 euro in contanten.