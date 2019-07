Nederlandse paraglider uit bomen gered

Paragliden (foto ter illustratie) Ⓒ EPA

WENEN - Een 38-jarige Nederlandse paraglider is dinsdag in Oostenrijk door reddingswerkers uit een benarde positie gehaald. De man was van 1500 meter vanaf een berg naar beneden gesprongen en bleef na een glijvlucht op 25 meter hoogte tussen twee bomen hangen.