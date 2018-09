Angst arbitrage voor vernedering

Morgen beslist de internationale spelregelorganisatie IFAB officieel of de videoarbiter zijn debuut maakt op het WK in Rusland. Een formaliteit, want dit conservatieve gezelschap is zodanig geïnjecteerd met FIFA-paladijnen dat de expliciete wens van FIFA-president Gianni Infantino niet genegeerd zal worden. Hij vindt dat de FIFA de videoarbiter verschuldigd is aan het voetbal. ’Omdat het de eerlijkheid van beslissingen van 92% naar 99% tilt.’