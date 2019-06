Dat was de eerste gedachte. Als dit waar is, dan… Dan is dit een van de grootste politieke schandalen van de afgelopen decennia. Groter dan de verdwenen bonnetjes van de Teeven-deal, groter dan het gewiste sms’je op de telefoon van Mark Rutte inzake de dividendbelasting-kwestie, groter dan de verzwegen cijfers over criminele asielzoekers en groter dan alle andere zaken die de laatste jaren uit doofpotten werden opgevist.