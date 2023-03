Belgisch koppel ’op weg naar trouwfeest’ in Zweden opgepakt: vrouw had zes wapens in haar beha en slipje verstopt

Ⓒ Customs Crime Squad

Stockholm - Een Belgisch koppel is in Zweden aangeklaagd omdat ze onderweg waren met een klein wapenarsenaal. De vrouw had twee kleine handvuurwapens in haar bh en vier in haar slipje verstopt. Verder werden nog verschillende geweren gevonden in een verborgen ruimte in hun wagen.