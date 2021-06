Rutte over formatie: voorzichtig richting ’wie met wie’

„Het gesprek is over de inhoud gegaan”, zegt Rutte na afloop van het gesprek dat hij had met Hamer en GL-leider Jesse Klaver. „Nou ja, mede.” Wat betreft de volgende fase, waarin bepaald moet worden welke partijen met elkaar gaan onderhandelen, zegt Rutte dat daar „heel voorzichtig, een eerste stap” naartoe wordt gezet. „Maar wat die stap is, daar kan ik nog niks over zeggen.”

Of de VVD-leider binnenskamers heeft geprobeerd Klaver los te weken van zijn linkse bondgenoot Lilianne Ploumen (PvdA), wil hij niet zeggen. „Nee helaas, dat moet ik in de vertrouwelijkheid van die kamer laten.”

Eerder op de dag sprak ook D66-leider Sigrid Kaag met Hamer. Zij liet ook doorschemeren dat Hamer de eindfase van haar opdracht nadert. „De informateur heeft hartstikke hard gewerkt, goede ideeen en meningen opgehaald en ze zal haar bevindingen zelf communiceren op een door haar gekozen tijdstip. Nog even wachten!”