Woning beschoten en mogelijk explosie in Barendrecht

Kopieer naar clipboard

Ⓒ JB MEDIA

BARENDRECHT - Een huis in Barendrecht is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. Maandagavond was er vermoedelijk ook een explosie bij de woning aan de Avenue Carré en zag de politie een gat in een ruit, aldus een politiewoordvoerder.