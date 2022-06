Leids Indië-monument voor de tweede keer in drie weken gevandaliseerd, ditmaal met roze verf

,,Die beelden horen op de afvalhoop van de geschiedenis. We voegden de daad bij het woord, en verpakten het Indië-monument in Leiden alvast in vuilniszakken’’, schreef actiegroep Doorbraak eind mei over. Maar die vuilniszakkenactie vonden sommigen wellicht te subtiel. In felroze letters staat ditmaal de hashtag #Beeldenstorm over de hele breedte van de sokkel gespoten. En de drie bronzen mannen die erop staan en de 26 Leidenaars verbeelden die tussen 1945 en 1952 sneuvelden in het toenmalige Nederlands-Indië, zijn in het gelaat gespoten.

Wie niet weet waarom het beeld er staat, snapt de actie niet direct. Ook de Leidse Daphne Treurniet houdt even stil in een poging dit vandalisme te doorgronden. ,,Iets met lhbti of zo, vanwege dat roze? Je zult er via die hashtag denk ik wel achter komen.’’ Als haar duidelijk is dat het draait om de gedragingen van het Nederlandse leger en overheid, vraagt ze zich af of dit dan wel de juiste manier is om dat aan te kaarten. ,,Die 26 kunnen dat toch niet helpen? Actie kan wel nuttig zijn om dialoog op te starten, maar met verf? Ik hoop dat die er een beetje makkelijk af gaat.’’

Dat blijkt het geval als even later de Kunstwacht arriveert, die voor de gemeente de beelden in de openbare ruimte onderhoudt. Met een speciaal goedje smeren de twee kunstwachters de sokkel in en nadat dit heeft kunnen inwerken gaat het er met de hogedrukspuit redelijk vlot af. Al blijven de letters nog wel een beetje zichtbaar omdat het om poreuze natuursteen gaat waar het snel intrekt.

Voorzichtig borstelen met messing (’dat is wat zachter dan staal’) blijkt voldoende om de meeste verf van de bronzen mansfiguren te halen. Sowieso hecht de verf daar niet goed op vanwege een standaard wasbehandeling tegen vogelpoep, die graffitiartiesten ook dwars zit.

Lastiger blijkt het embleem op de sokkel. De Kunstwacht gebruikt er de meest milde verfverwijderaar op, maar kan niet voorkomen dat ook het bladgoud even later de grond in sijpelt.

Aangifte

De gemeente doet aangifte van vernieling. ,,We vinden het onacceptabel dat er opnieuw een standbeeld is beklad’’, zegt wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks). ,,Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zo weinig respect tonen voor het kunstwerk van een ander. Daarnaast kost het de gemeenschap veel geld. De boodschap die actiegroepen kwijt zouden willen kan ook op een andere manier, bijvoorbeeld door met elkaar in gesprek te gaan. Als stadsbestuur staan wij open voor een respectvolle dialoog hierover.”