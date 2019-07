’Miljardair misbruikte minderjarige meisjes’

Jeffrey Epstein is zakenbankier, filantroop én een seksueel delinquent. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

NEW YORK - Miljardair Jeffrey Epstein mag de groten der aarde tot zijn kennissenkring rekenen. De man die zijn vermogen verdiende in de financiële wereld, heeft de telefoonnummers van mensen zoals Donald Trump, Bill Clinton en prins Andrew in zijn telefoon staan. En nu zit Epstein in voorarrest, omdat hij ervan wordt verdacht misbruik te hebben gemaakt van tientallen minderjarige meisjes.