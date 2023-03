Man verdacht van aanranding tijdens massage: politie verspreidt foto

De verdachte sloeg vorig jaar 22 september toe en zou toen ’onzedelijke handelingen’ hebben verricht, terwijl hij door een vrouw gemasseerd werd aan het einde van de middag bij een salon aan de Bloemerstraat in het centrum van Nijmegen. „Het slachtoffer is hierdoor ontzettend geschrokken en heeft bij ons aangifte gedaan”, meldt de politie in een bericht op sociale media.

De verdachte is duidelijk herkenbaar op camerabeelden, waarschuwen agenten. Als de man zich niet binnen een week meldt, loopt hij kans zijn opwachting te maken in het regionale tv-programma Plaats Delict. „Je kunt je melden op het bureau, maar je mag ons ook bellen”, aldus het bericht. „Hopelijk zien we je snel.”

Mensen die de verdachte al herkennen, mogen zich uiteraard ook melden. „Dreigen met het publiceren van een herkenbare foto is een zwaar opsporingsmiddel”, zegt een politiewoordvoerder tegen De Gelderlander, onder meer vanwege het belang van privacy. Maar nu de zaak na een half jaar nog niet is opgelost, ziet de politie geen andere oplossing.