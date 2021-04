Drugslab Heerlen ontmanteld: twee aanhoudingen

Binnenland

Amfetaminelab opgerold in Aalsmeer: verdachten in witte pakken weggevoerd

In een loods in Aalsmeer heeft de politie woensdagmiddag een drugslab voor de productie van amfetamine, verwerkt in bijvoorbeeld speed en xtc, opgerold. Onder leiding van zwaarbewapende agenten werden twee mannen in witte pakken aangehouden. In de loods stonden omvangrijke ketels die wijzen op een g...