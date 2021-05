Italië versoepelt coronamaatregelen

De avondklok wordt verzet naar 23.00 uur, op 7 juni naar middernacht. Op 21 juni wordt de avondklok helemaal opgeheven. Op 1 juni kun je ook in restaurants binnen eten. Diezelfde dag gaan de (openlucht) stadions open. Vanaf 15 juni kunnen er ook weer bruidsfeesten en recepties worden georganiseerd. Vanaf 22 mei gaan de skipistes open, twee dagen later de fitnesscentra. Op 1 juli gaan de binnenzwembaden weer open, net zoals de casino’s en culturele en recreatieve centra. Alleen de discotheken en danszalen blijven voorlopig nog gesloten.

Mondkapjes

De verschillende data zijn niet toevallig uitgekozen. Premier Draghi mikt op een geleidelijke, beredeneerde opening. Enkele regio’s worden begin volgende maand waarschijnlijk zelfs waarschijnlijk wit, wat betekent dat het aantal besmettingen erg laag is en er geen enkele problemen meer zijn voor de opvang van covid-patiënten. Dan blijft het dragen van mondkapjes nog wel verplicht en moet er wel afstand worden gehouden, maar voor de rest zijn er geen beperkingen meer en is er ook geen avondklok meer.

Het eiland Sardinië, de kleine Zuid-Italiaanse regio Molise en Friuli Venezia-Giulia (in het noordoosten van het land) zullen hier, als er niet plotseling een verandering in de trend komt, op 1 juni voor in aanmerking komen. Een week later de regio’s Abruzzo, Veneto en Ligurië. De Italiaanse regio’s zijn nu allemaal geel, alleen in de kleine noordwestelijke regio Val d’Aosta is het nog oranje.

Toerisme

Italië heeft afgelopen zondag al de verplichte quarantaine opgeheven voor toeristen uit andere EU-landen, de Schengen-zone, Groot-Brittannië en Israël. Daarme hoopt ze het toerisme weer op gang te krijgen, dat goed is voor circa 13 procent van het bbp. Inderdaad zijn er alweer meer buitenlandse toeristen in de straten van het centrum van Rome te horen.