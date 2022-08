Farmers Defence Force dreigt na boerenoverleg: maak je op voor hardste acties ooit

Volgens Van den Oever is de kloof tussen het kabinet en de boeren groot. Hij vergelijkt die met de Grand Canyon in de Verenigde Staten. „De impasse is groot, we zijn terug bij af”, zegt hij. Volgens Van den Oever wilden de boeren een toezegging van het kabinet. „Aangezien de hand niet gegrepen wordt, moeten we weer terug naar de oude strategie. Aan de onderhandelingstafel wil het niet beslist worden. Met zijn allen, ook heel gematigde partijen, hebben we samen een strategie bepaald. We wilden een kleine toezegging. Die komt niet. Dan zijn de vergaderboeren uitgewerkt en moeten de actieboeren weer aan de gang.”

Asbest op snelweg

Van den Oever zegt dat hij geen oproepen wil doen aan zijn achterban. „Die boeren weten zelf goed wat ze wel en niet kunnen doen. Niemand is voor asbest op de snelweg gooien. Ik denk dat we het daar met zijn allen wel over eens zijn. Maar kijk, het is natuurlijk ook onze achterban, wij gaan ze niet afvallen.” Bij eerdere protesten werden spullen met het kankerverwekkende asbest erin op de snelweg gegooid. De troep moest door gespecialiseerde bedrijven worden opgeruimd, waardoor wegen langer dicht bleven.

Boerenorganisaties spraken vrijdag in Utrecht met kabinetsleden onder wie premier Rutte en met bemiddelaar Johan Remkes. Farmers Defence Force was daar niet bij. Van den Oever is wel in overleg met de grootste koepelorganisatie, LTO Nederland.

’Stevig en zwaar gesprek’

Remkes deed vrijdag na afloop verslag van het eerste overleg tussen het kabinet en boerenorganisaties, die werden vertegenwoordigd door Sjaak van der Tak van LTO-Nederland. Om de impasse te doorbreken moet volgens de VVD-coryfee wel „een flinke vertrouwenscrisis” worden overwonnen.

Wat betreft voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland, ’s lands boerenorganisatie, is de patstelling ook nog niet voorbij. Hij sprak hij van een ’stevig en zwaar gesprek’. „Op dit moment is het voor ons te weinig. Voor ons als LTO is de zaak voor vandaag klaar. De bal ligt bij het kabinet.” Volgens Van der Tak moet de regering eerst laten zien dat het hun ernst is het conflict op te lossen.