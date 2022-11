President Biden is eerste tachtiger ooit in het Witte Huis

De leeftijd van Biden zorgt regelmatig voor discussie in de Verenigde Staten. Critici van de president vinden dat hij te oud en mentaal niet scherp genoeg meer is om het land te leiden. Mocht Biden in 2024 opnieuw het presidentschap binnenslepen, dan zou hij 86 jaar oud zijn aan het einde van zijn tweede termijn. Zijn Republikeinse tegenstanders halen de regelmatige versprekingen van Biden en zijn neiging om tijdens liveoptredens van het script af te dwalen dankbaar aan als ’bewijs’ dat hij te oud is.

Voorstanders van Biden zeggen echter weer dat hij als kind stotterde en al jarenlang improviseert bij speeches. Of Biden in 2024 opnieuw een gooi gaat doen naar het Witte Huis, is overigens nog geen uitgemaakte zaak. De Democraat zei onlangs dat hij dat wel van plan is en daar waarschijnlijk begin volgend jaar een definitief besluit over neemt. Biden zei eerder dat vragen over zijn leeftijd „helemaal legitiem” zijn.

’Mentaal scherp’

Volgens een peiling van Reuters/Ipsos denkt 71 procent van de Democraten dat de zittend president „mentaal scherp is en in staat om met uitdagingen om te gaan.” 41 procent denkt echter dat hun leider misschien niet in staat zal zijn om zich nogmaals verkiesbaar te stellen. Politieke voorkeur buiten beschouwing gelaten, vindt 68 procent dat. Een grote meerderheid van de Amerikanen (86 procent) vindt dat 75 jaar de maximale leeftijd moet zijn tot wanneer een president in functie kan blijven.

De volgende presidentsverkiezingen zouden, mocht Biden daadwerkelijk de presidentskandidaat voor de Democraten worden in 2024, een strijd kunnen worden tussen senioren. Trump, nu 76 jaar oud, maakte onlangs bekend zich opnieuw kandidaat te stellen voor de race. Ook voor hem is het echter nog niet zeker dat hij de presidentsnominatie binnenhaalt.